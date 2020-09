COVID-19: liminar da Justiça mantém Uberlândia e Araguari na Onda Amarela

Outros Municípios da região poderão pedir manutenção na Onda Amarela (foto: Divulgação/TJMG)

Uberlândia e Araguari permanecem na Onda Amarela do plano Minas Consciente por decisão da Justiça de Minas Gerais, que concedeu liminar às duas prefeituras depois de contestação de números do Estado sobre COVID-19 na microrregião que engloba ambos os Municípios e também da macrorregião do Triângulo Norte.



No deferimento, demais Municípios que compõem a região são chamados a, se quiserem, usarem o mesmo princípio para pleitearem a manutenção na Onda Amarela.





“Os autores sustentam que houve equívoco por parte do Estado de Minas Gerais ao realizar o comparativo do “% Variação da Taxa de Incidência”, uma vez que no relatório publicado no dia 03/09/2020 (atualização em 31/08) era de 232,8, já em 10/09/2020 (atualização em 07/09) a incidência subiu somente para 249,9. Ou seja, houve uma variação de indicador de incidência de casos confirmados de somente +7,3% e o relatório apresenta uma variação na taxa de incidência de 15,7%. Disse que a simples correção do índice de “% Variação da Taxa de Incidência” divulgada pelo Estado reduziria para a linha entre o 1º e 2º cortes, enquadrando o item na pontuação amarela e não vermelha”. A liminar foi expedida pela juíza da 2ª vara de Fazenda Pública e Autarquias de Uberlândia, Juliana Faleiro de Lacerda Ventura. Ela levou em consideração as discrepâncias entre os dados analisados pelo Comitê Executivo COVID-19 do Estado e aqueles apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde para Uberlândia e para a região.“Os autores sustentam que houve equívoco por parte do Estado de Minas Gerais ao realizar o comparativo do “% Variação da Taxa de Incidência”, uma vez que no relatório publicado no dia 03/09/2020 (atualização em 31/08) era de 232,8, já em 10/09/2020 (atualização em 07/09) a incidência subiu somente para 249,9. Ou seja, houve uma variação de indicador de incidência de casos confirmados de somente +7,3% e o relatório apresenta uma variação na taxa de incidência de 15,7%. Disse que a simples correção do índice de “% Variação da Taxa de Incidência” divulgada pelo Estado reduziria para a linha entre o 1º e 2º cortes, enquadrando o item na pontuação amarela e não vermelha”.





Além desse argumento, a magistrada ainda considerou que está nos autos que para a análise e cálculo de Positividade de exames PCR que “constou no relatório de 07/09, a Superintendência Regional de Saúde de Uberlândia – SRS considerou apenas 233 exames, dos quais 126 deram positivo para COVID-19, resultando nos 54% de positividade, bem como de que foram utilizados os exames de PCR realizados pela FUNED, tendo sido desconsiderado todos os demais exames realizados pela rede pública. A propósito, vale frisar que a Macrorregião Triângulo Norte é uma das mais populosas do Estado de Minas Gerais, contando com quase um milhão e duzentos mil habitantes, portanto, não restam dúvidas de que a restrição à análise de apenas 233 exames de PCR, torna totalmente insuficiente e pouco confiável para uma região tão populosa, principalmente para definição de critérios tão importantes”.





O prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão (PP), afirmou em rede social que esteve em contato com a Secretaria de Estado de Saúde e que foi pedido a ele uma reunião para análise de dados. Ele voltou a pedir cuidados para evitar as contaminações por coronavírus. “A população tem que colaborar evitando festas, chácaras, lotação de bares, aglomerações. Nós vamos ficar sempre nessa dificuldade”, disse em vídeo.





Outros Municípios



Na decisão, a juíza Juliana Faleiro salientou que os demais 26 municípios do Triângulo Norte deverão ser intimados da decisão para que, se acharem necessário, poderão acionar a Justiça da mesma maneira e integrarem a ação no sentido de contestarem a regressão à Onda Vermelha, se acharem necessário. Nesta semana o Comitê Executivo COVID-19 determinou que a macrorregião deixasse a Onda Amarela do Minas Consciente. A depender da movimentação da prefeituras que compõem a região, o posicionamento do Estado poderá ser revisto por determinação judicial, como aconteceu a Uberlândia e Araguari.