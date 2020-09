Não há mais leitos de UTI exclusivos para COVID-19 em Araguari

Desde junho a Santa Casa tem 20 leitos de UTI para COVID-19 (foto: Prefeitura de Araguari/Divulgação)





A Prefeitura não tem leitos disponíveis na rede privada, que conta com dois hospitais. Segundo Borges, o que tem sido feito é a transferência para cidades como Patrocínio, Monte Carmelo e Uberlândia. No mesmo boletim que mostrava a ocupação máxima de UTIs, os dados apontam que os casos de COVID-19 subiram para 2.574 no Município. Há 63 óbitos confirmados e outros quatro suspeitos.





Ampliação

Existe um plano de ampliação de quantidade de leitos de UTI em Araguari, que poderá ganhar mais 10 deles, entretanto, o subsecretário diz que há uma série de dificuldades, em especial no que diz respeito a contratação de pessoal. Segundo Saulo Borges, faltam profissionais para o trabalho demandado na terapia intensiva, o que é agravado pela necessidade de todas as prefeituras da região pelo mesmo tipo de mão-de-obra.





Santa Casa

A Santa Casa em Araguari é referência para sete Municípios no entorno de Araguari para internações de pacientes graves por coronavírus. Até março deste ano, a unidade tinha 10 leitos de UTI e, por meio de recurso repassado pelo Ministério Público Federal, conseguido através de acordos, a unidade fez obras para abertura de outros 10 leitos. Desde junho, a unidade, então, passou a contar com 20 deles exclusivos para pacientes graves de COVID-19.





No local, há ainda mais 10 unidades de terapia intensiva voltadas para outros tipos de internação. Até agora a ocupação destes leitos ainda não havia sido pressionada pela necessidade de receber pacientes por COVID, o que pode mudar caso a demanda siga alta.

