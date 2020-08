Região Central de Araguari concentra os casos de COVID-19

Prefeitura não faz relação de casos no Centro com o Minas Consciente (foto: Prefeitura de Araguari/Divulgação)

da cidade de, no Triângulo Mineiro, é a região do Município com a maiorde casos de, de acordo com o mapa de contágio divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Os dados bairro a bairro chamam a atenção por causa da concentração de pessoas em regiões comerciais, cujo funcionamento foi flexibilizado com a adesão ao programaO objetivo do levantamento, segundo a Prefeitura de Araguari, é ampliar o acesso às informações sobre os casos de contaminação do novo coronavírus. De acordo com o boletim, há 163 casos da doença registrados no Centro. O bairro com segundo maior número de casos é o Goiás, com 99 registros. Ele é seguido pelo bairro Bosque, com 62 registros de COVID-19, e do Brasília, com 60 confirmações.O secretário Municipal de Saúde, Fabrizio Alves Martins, disse que não há como relacionar a concentração de casos no Centro à flexibilização do funcionamento do comércio, mas que espera que haja consciência da população em transitar pela região. “Não atribuo à abertura do comércio, pois foi recente. Reflexo disso acredito que será visto quando tivermos por volta de duas ou três semanas da abertura”, explicou.