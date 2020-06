Bolsonaro diz que comércio pode ser liberado: 'Os hospitais têm sobra de leitos'

Jair Bolsonaro: "Eu acho que já peguei. Fiz dois testes lá atrás, não senti nada, posso fazer de novo para saber se desenvolvi anticorpos" (foto: Reprodução)

O presidente Jair Bolsonaro disse em live, nesta quinta-feira (25/6), que "os hospitais têm sobra de leitos", ao falar sobre a volta do comércio. "O objetivo de fechar era que a pessoa contaminada fosse atendida pelos hospitais. Temos notícias de que os hospitais têm sobra de leitos", avaliou.

Em algumas cidades, existem de fato leitos de UTI para pacientes com COVID-19 vagos. Porém, há cidades como Curitiba, Natal, Sorocaba (SP) e Imperatriz (MA) que já atingiram 100% de ocupação e várias outras com taxa de ocupação em cerca de 80%.

O presidente também insistiu na tese de que a maior parte da população vai se contaminar. De novo, Bolsonaro levantou a hipótese que ele próprio já tenha se contaminado. "Eu acho que já peguei. Fiz dois testes lá atrás, não senti nada, posso fazer de novo para saber se desenvolvi anticorpos", afirmou.

Na mesma live, realizada ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente disse que o governo deve pagar mais R$ 1,2 mil para pessoas aprovadas para receber o auxílio emergencial durante a pandemia. Bolsonaro, porém, disse que ainda não foi definido se o valor será pago em duas ou três parcelas.

