Araguari decide seguir com serviços não essenciais abertos

Araguari tem 2.375 casos confirmados de COVID-19 e 61 mortes

COVID-19, na macrorregião Triângulo Norte as prefeituras poderiam seguir a Onda Amarela.



Procurada, a Prefeitura de Uberlândia informou que, por enquanto, não há mudanças no funcionamento do comércio no município. Ainda que na microrregião Uberlândia/Araguari houvesse o indicativo do governo estadual para regredir à Onda Vermelha, de acordo com comunicado feito pelo Comitê Estadual Extraordinário, na macrorregião Triângulo Norte as prefeituras poderiam seguir a Onda"Segundo o Estado, nos casos em que as ondas das macro e microrregiões são diferentes, os municípios podem escolher qual aderir", informou a Prefeitura de Araguari. Sendo assim, comércios não essenciais seguem abertos, com restrições.Procurada, a Prefeitura deinformou que, por enquanto, não há mudanças no funcionamento do comércio no município.





Números

De acordo com último boletim, Araguari tem 2.375 casos de COVID-19 confirmados e 61 mortes decorrentes da doença.



Há ainda duas mortes em investigação.



A ocupação de leitos de UTI na cidade está em 80%, o que mostra queda em relação à maior parte do mês de agosto – quando a ocupação dos leitos do tipo ficou em 90%.









A Prefeitura de, no Triângulo Mineiro, manteve a cidade na Onda Amarela do programa Minas Consciente, conforme deliberação do Executivo municipal, que optou por seguir as cidades de sua