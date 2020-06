Bolsonaro provoca aglomeração ao chegar de surpresa em Araguari

Em meio ao avanço da pandemia do novo coronavírus no País, o presidentevoltou a provocar aglomeração ao chegar em Araguari , em Minas Gerais, neste sábado, 27. A cena foi transmitida pelas redes sociais do presidente.Ao pousar na base da, Bolsonaro tirou a máscara para cumprimentar de longe apoiadores que o aguardavam na rodovia. O presidente segurou o equipamento de segurança e chegou a passar a mão no rosto.Nessa semana, um juiz do Distrito Federal determinou que o presidente deve ser obrigado a usarem espaços públicos da capital. O uso da proteção também é obrigatório em todo o Estado de Minas Gerais desde abril.A viagem não constava dado presidente. De acordo com a assessoria, trata-se de compromisso privado. Uma fonte ligada à Presidência afirmou que Bolsonaro visita neste momento o Batalhão Mauá na cidade.