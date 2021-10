Chuva e altas temperaturas: veja previsão do tempo de quarta-feira em Minas

Previsão do tempo desta quarta-feira (6/10) em Minas (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)





A quarta-feira (6/10) em Belo Horizonte terá grande uma grande oscilação de temperatura. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros vão variar entre os 19°C e 29°C durante o dia, com a máxima devendo ser atingida por volta das 14h. Nesta terça (5/10), BH registrou temporal acompanhado de granizo durante a tarde. Na quarta, o dia na capital também será de muitas nuvens o dia inteiro, com 83% de possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas durante a tarde e noite.

Sul de Minas e Zona da Mata

Há previsão de chuva nas regiões Sul e Zona da Mata. Juiz de Fora tem previsão de 83% de chuva, com expectativa de 10mm. A cidade terá uma das temperaturas mais baixas do estado, com mínima de 18ºC e máxima de 24ºC. Já em Poços de Caldas, a temperatura mínima é ainda menor, com previsão de 15ºC, e máxima de 26ºC. A cidade pode ter precipitações de 25mm, segundo o site Climatempo.

Norte de Minas

A máxima no estado deve chegar aos 40º C no Norte mineiro, e Montalvânia continua com o calorão e sem chances de chuva. A umidade do ar na cidade será baixa, e varia entre 12% e 41%. A máxima em Janaúba será de 38ºC, e também terá clima seco e nada de chuva.

Vale do Mucuri

Na região, cidades enfrentam altas temperaturas, e sem chances de preciptações. Teófilo Otoni possui previsão para a máxima de 39ºC, e a umidade do ar ficará entre 25% e 71%. Em Nanuque, a temperatura máxima é a mesma, mas o clima é menos seco, com a umidade do ar entre 40% e 97%.