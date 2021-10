Veja quando adolescentes de 12 a 14 anos serão vacinados em Timóteo

Crianças e adolescentes de Timóteo serão vacinados contra a COVID-19 a partir de quinta-feira (7/10) (foto: PMT/Divulgação) Adolescentes de Timóteo, no Vale do Aço, serão vacinados contra a COVID-19 a partir de quinta-feira (7/10). O plano de vacinação desta semana, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde e Qualidade de Vida, também vai contemplar quem tomou a primeira dose da Pfizer, até 14 de agosto.

Na sexta-feira (8/10), serão vacinados, em segunda dose, o público que recebeu a primeira dose da Pfizer até 14 de agosto. No horário das 8h às 11h, serão imunizadas as pessoas que receberam a dose inicial até 4 de agosto. Das 11h às 15h, é a vez das que receberam a primeira dose vacina até 14 de agosto.

Em ambos os casos é necessário apresentar o cartão de vacina, documento de identidade com foto, CPF e comprovante de endereço.





Os pontos de vacinação são os seguintes:

UBS do Ana Rita

UBS do Ana Moura

UBS João XXIII

UBS Cachoeira do Vale

UBS Primavera

UBS Macuco

CRAS do Alegre

Centro de Convivência Trajano Quirino Bicalho (Bairro São José)

Escola Estadual Haydée de Souza Abreu (Limoeiro)

CEFET-MG (Bairro Centro Norte)

Atenção!

A pessoa que se enquadra no público-alvo de vacinação contemplado nesta semana não pode ter tido COVID-19 nos últimos 30 dias. Quem possui mais de 18 anos e por algum motivo ainda não foi vacinado em primeira e segunda dose, pode fazer o agendamento de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h, em uma das UBS que contam com sala de vacinação.

Essas UBS têm de ser localizadas nos Bairros Alegre, Ana Rita, Ana Moura, Limoeiro, Macuco, João XXIII, Primavera, Timotinho e no Distrito de Cachoeira do Vale. Quem já tomou a primeira dose deve procurar o local indicado pela SMS para receber a segunda dose do imunizante.