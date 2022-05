Incêndio destrói carreta carregada com carros novos

Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas (foto: CBMMG/ Divulgação )

Um incêndio destruiu uma carreta cegonha na noite dessa segunda-feira (30/05), na BR-251, na altura do km 476, próximo à Serra de Francisco Sá, na Região Norte de Minas.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, as chamas já tinham consumido todos os carros que estavam na carreta. O motorista conseguiu sair do veículo antes que fosse tomado pelo incêndio.

Os militares controlaram as chamas com apoio de um caminhão pipa da prefeitura de Francisco Sá. Foram usados aproximadamente 10 mil litros de água no combate às chamas.

Carreta foi totalmente destruída pelas chamas (foto: CBMMG/ Divulgação )

A carreta seguia para Betim, na Região Metropolitana, onde ia entregar os carros. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e interditou a pista durante a atuação dos bombeiros.

Ainda não se sabe o que causou o incêndio.