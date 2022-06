Vítimas de explosão em fábrica de fogos eram pai e filho

Galpão onde houve a explosão ficou totalmente destruído (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

As vítimas da explosão registrada nesta sexta-feira (10/6), em Santo Antônio do Monte, no Centro-Oeste de Minas, eram pai e filho. A confirmação foi feita pelo Corpo de Bombeiros no fim da tarde. O homem, de 42 anos, e o adolescente, de 14 anos, morreram carbonizados.







Incêndio controlado Três jovens, de 21, 26 e 29 anos, que trabalham em uma empresa próxima ficaram em estado de choque e também foram atendidas pela equipe do Samu. Elas foram liberadas no local.

O incêndio foi controlado e a área isolada. Também foi realizado o resfriamento de dois contêineres próximos ao imóvel afetado pela explosão, que serviam de depósito para artefatos explosivos e matéria-prima para fabricação dos fogos.



A Polícia Civil e o Exército Brasileiro foram acionados para providências. As causas deverão ser apontadas pela perícia. Ainda não há informações sobre a empresa que funcionava no local.