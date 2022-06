Anel Rodoviário: área de escape deve ficar pronta ainda neste mês

Mesmo sem sistema de drenagem, PBH garante entrega da obra ainda no primeiro semestre de 2022 (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press (8/3/2022)) A Prefeitura de Belo Horizonte está realizando intervenções no Anel Rodoviário, mas os trabalhos também sofrem com imprevistos.

Uma área de escape está sendo construída no KM 541, sentido Vitória, no trecho conhecido como “descida do Betânia”, porém, a continuidade dos serviços depende de uma licitação que não obteve nenhum interessado no mês passado.





O Executivo municipal mantém a previsão de finalização dos trabalhos ainda no primeiro semestre deste ano.

Os trabalhos foram iniciados em outubro de 2021 e vão custar um total de R$ 3,5 milhões do orçamento próprio da prefeitura da capital mineira.





A área de escape é uma estrutura de concreto que funciona como um dispositivo de segurança.

É parecida com uma piscina e tem cerca de 100 metros de comprimento e várias camadas de brita. A estrutura de concreto atua na redução da velocidade dos veículos que passam pelo local.

As intervenções pendentes envolvem melhorias na drenagem e consistem na construção de uma travessia subterrânea no Anel Rodoviário, além de criação de estrutura para descida d'água em degraus.

A intenção é melhorar o direcionamento adequado das águas pluviais. Ainda resta concluir trabalhos de pavimentação, parte das estruturas de concreto em fase final de acabamento, os serviços de pintura, iluminação e sinalização, além da drenagem superficial e profunda.