Batida frontal na BR-040 deixa 5 feridos; pista estava com neblina

No momento do resgate feito pelos bombeiros, neblina ainda cobria parte da estrada. (foto: CBMMG/ Divulgação) Uma batida frontal deixou cinco pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (16) na BR-040 em Conselheiro Lafaiete, Região Central de Minas. Dois veículos se chocaram sob a ponte do Bairro São Dimas durante momento em que a pista apresentava visibilidade comprometida pela neblina.





O motorista do Corsa estava sozinho e precisou ser levado em estado grave até o Hospital Maternidade São José, em Conselheiro Lafaieta. Não há novidades sobre seu quadro de saúde.

Corsa ficou com a frente destruída após a batida. Motorista foi hospitalizado em estado grave (foto: CBMMG/ Divulgação)





No Renegade haviam quatro pessoas. Elas estavam fora do carro quando os bombeiros chegaram para prestar socorro. O atendimento foi feito juntamente com equipes da Concessionária Via 040, que administra o trecho da rodovia.





Leia também: Acidente com sete veículos complica trânsito no Anel Rodoviário





O trânsito ficou parado nos dois sentidos durante os trabalhos de resgate. Após a retirada das vítimas do local do acidente, o tráfego de veículos foi retomado no sistema pare/siga. O trecho foi completamente liberado por volta das 10h30 e não apresenta mais lentidão neste início de tarde, segundo a via 040.





Alerta para condições das pistas





Os bombeiros orientam que, sob forte neblina, chuva ou fumaça, é necessária atenção redobrada e velocidade reduzida para evitar acidentes graves. Em caso de necessidade de socorro, o resgate deve ser acionado pelo telefone 193.