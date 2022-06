Feriado em BH começa com temperatura abaixo de 10ºC

Céu terá poucas nuvens durante o dia e umidade relativa do ar pode chegar a 30% (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O feriado de Corpus Christi começou gelado em Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil, a mínima foi de 9 °C durante a madrugada, com sensação térmica de -4,9ºC por volta das 4h na Região Oeste da capital.

Para esta quinta-feira (16/06), a temperatura máxima deve chegar a 25°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O dia será de céu claro com frio à noite, com índices de umidade relativa do ar de 30% durante a tarde.

Em Minas, a menor temperatura registrada foi em Monte Verde, distrito de Camanducaia, na Região Sudoeste do estado, 0,5°C. Em Maria da Fé, no Sul de Minas, os termômetros chegaram a 2,7°C.

O céu deve ficar parcialmente nublado, com névoa úmida ao amanhecer nas regiões do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Nas demais regiões do estado, céu claro a parcialmente nublado.