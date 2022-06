Corpus Christi: rodoviária de BH prevê movimento 82% maior que em 2021

Com expectativa de movimento alto na Rodoviária de BH, números ainda são mais baixos se comparados à 2019, antes da pandemia (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press ) Com a melhora dos índices da pandemia e flexibilização das medidas sanitárias, o número de viagens aumenta a cada feriado prolongado ou período de férias. Para o f Corpus Christi, na próxima quinta-feira (16/6), a Rodoviária de Belo Horizonte prevê aumento de 82% no número de passageiros em relação à mesma data em 2021.









Entre embarques e desembarques, são esperadas 2.571 partidas (29% a mais que em 2021 e 34% a menos que em 2019) e 2.534 chegadas (28% a mais que em 2021 e 35% a menos que em 2019).





No total, são 68.314 pessoas embarcando (79% a mais que 2021 e 35% a menos que 2019) e 67.110 desembarcando (84% a mais que 2021 e 15% a menos que 2019).





Os destinos mais procurados no interior de Minas são: Almenara, Governador Valadares, Teófilo Otoni, Nanuque, Pedra Azul, Poços de Caldas, Divinópolis, Patos de Minas, Conselheiro Lafaiete, Ipatinga, Montes Claros, Viçosa, Itabira e Juiz de Fora, além do Aeroporto de Confins.









As cidades mais procuradas por quem está de malas prontas para fora do estado são: Rio de Janeiro, Cabo Frio, Guarapari, Vitória, Anchieta, São Paulo, Campinas, Presidente Prudente e Brasília.













Orientações aos passageiros





É preciso ter atenção às recomendações que ainda seguem no Terminal devido à pandemia. Após as 23h30, o acesso à Rodoviária é restrito a usuários com passagens, com entrada concentrada entre as plataformas D e E.









O uso de máscaras continua obrigatório , dentro do Terminal e também nos ônibus. A administração da Rodoviária reforça ainda que é preciso manter o distanciamento adequado.