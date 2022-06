Passeios ao ar livre podem ser uma boa pedida para entreter a criançada. Segundo a programação, os parques municipais, zoológico, Aquário do Rio São Francisco e Jardim Botânico funcionam normalmente.

Veja o que abre e fecha em BH:

Os postos estarão fechados nos dias 16 e 17.

Cemitérios da Paz, da Saudade, da Consolação, do Bonfim e Capela Velório do Barreiro. Funcionam de 7h às 17h, exclusivamente para a realização e o atendimento para velórios e sepultamentos. Plantão administrativo para agendamentos: de 7h às 18h30.

Limpeza urbana

A coleta de resíduos domiciliares será realizada normalmente na quinta, feriado de Corpus Christi. Já a coleta seletiva não será realizada. As Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPV) estarão abertas. Na sexta e sábado, todos os serviços de limpeza urbana funcionarão normalmente.

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), o Hospital Metropolitano Odilon Behrens, a Central de Internação, o SAMU, o Serviço de urgência Psiquiátrica Noturno, os Centros de Referência em Saúde Mental e os laboratórios das UPAs: Funcionam normalmente 24h por dia, todos os dias.

Academias da Cidade, os Centros de Convivência, Centros de Especialidades Médicas, a Central de Atendimento a liminares, os Centros de Referência a Saúde do Trabalhador, o Centro de Treinamento e Referência, as Unidades de Referência Secundária, o Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, o Centro Municipal de Oftalmologia, os Centros de Reabilitação, os Centros de especialidades odontológicas, as farmácias regionais, os Laboratório regionais e central: Funcionam somente na sexta-feira, com 50% da equipe, de 7h às 17h.