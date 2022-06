Corpus Christi: tapetes atraem turistas para cidades históricas de Minas

Tapetes são uma atração especial em Ouro Preto, uma das principais cidades históricas de Minas (foto: Ane Souz)

O feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (16), é uma data tradicional nas cidades históricas de Minas Gerais, onde são realizadas procissões, missas e festividades em exaltação à eucaristia. Após dois anos de restrições à atividades presenciais, a expecativa é que muitas pessoas atendam às comemorações.

A ornamentação mais característica desta data são os tapetes de serragem colorida que embelezam as ruas por onde passam as procissões. A confecção durante a madrugada mobiliza fiéis, turistas e moradores das cidades - e pode até virar um concurso, como no caso de Tiradentes, onde há um prêmio para os três tapetes mais apreciados pelo público.

Ouro Preto





Ouro Preto é dos principais destinos de quem vai viajar no feriado. A cidade histórica, antiga capital da província de Minas Gerais, espera receber 25 mil visitantes para as festividades de Corpus Christi.

O dia começa com a Santa Missa, celebrada na Basílica de Nossa Senhora do Pilar. De lá, a procissão segue até a Igreja de Nossa Senhora das Mercês e Perdões, passando pela parte histórica do município. Em todo o trajeto, os tapetes são atrações garantidas.

Segundo da Secretaria de Turismo de Ouro Preto, procissão deste ano espera 25 mil visitantes (foto: Souz)

Na chegada, ocorrerá a Benção do Santíssimo Sacramento e e a Celebração da Santa Missa. Além da procissão, serão celebradas missas festivas na Igreja de Nossa Senhora do Rosário (16h), na Basílica de Nossa Senhora do Pilar (19h) e na Capela de Nossa Senhora Aparecida (19h).

Tiradentes





A cidade de Tiradentes não só terá a procissão, com sua famosa ornamentação, como decidiu fazer um concurso dos melhores tapetes. O tema “Eucaristia, fonte de vida” oferece prêmios em dinheiro para os três melhores colocados. Quem vota são os moradores e visitantes por meio de QR Codes colocados ao lado dos tapetes.

As solenidades começam às 8h, com a Santa Missa na Igreja de Nossa Senhora das Mercês. Às 15h ocorre a missa na Matriz de Santo Antônio, padroeiro da cidade, seguida de uma procissão pelo Centro Histórico.

As cerimônias contam com a apresentação da Sociedade Orquestra e Banda Ramalho, uma das mais antigas de Minas Gerais.

Quem visitar o município terá a oportunidade de viajar na Maria Fumaça, trem turístico que liga Tiradentes a São João del-Rei. O trem a vapor, um dos únicos funcionando no mundo, terá horários ampliados no feriado prolongado, entre quinta-feira (16) e sábado (18).

São João del Rei





As celebrações de Corpus Christi em São João del Rei - antigo centro comercial do Brasil Colônia - começam pela manhã, com a Santa Missa na Catedral de Nossa Senhora do Pilar.

Pela tarde, às 15h, ocorre a Santa Missa no Largo do Rosário. De lá, os fiéis vão em procissão até a Igreja Catedral de Nossa Senhora do Pilar. A missa será presidida pelo bispo Dom José Eudes do Nascimento.

Sabará





Em Sabará, na Grande BH, a missa campal (ao ar livre) começa às 8h, em frente à Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Por volta das 9h, a procissão segue rumo à Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, com paradas programas em frente ao prédio da Prefeitura e na descida do Tangará, perto da Igreja de Nossa Senhora do Carmo.

Além da procissão, ocorre às 19h a Santa Missa na Comunidade São Lucas e São Judas Tadeu.

Diamantina





No Vale do Jequitinhonha, Diamantina também será coberta por tapetes ornamentais neste feriado. Comunidade e visitantes começam a confeccioná-los a partir das 8h, ainda na quinta, na Catedral Metropolitana de Diamantina.

Os tapetes devocionais são uma tradição na cidade de Diamantina (foto: Secretaria de Turismo de Diamantina)

Às 16h será iniciada a missa solene da eucaristia, seguida da procissão pelas ruas da região histórica do município.

Além do Corpus Christi, a cidade conta com uma programação para visitantes durante o feriado. Segundo a Secretaria de Turismo do Município, haverá feiras de artesanato, hortifrutigranjeiros e música ao vivo nos bares e restaurantes.

Os atrativos turísticos estarão abertos à visitação, entre eles a Igreja do Rosário, Igreja do Amparo, Igreja do Bonfim, Igreja do Carmo, Memorial do Ferreiro e Tropeiro, Museu da Tipografia e Casa da Chica/Museu de Diamantina.



*Estagiário sob supervisão do subeditor Rafael Arruda