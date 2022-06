Motorista embriagado capota carro e passageiro morre

Capotamento aconteceu numa reta depois que motorista perdeu controle da direção do Gol (foto: PMRv)

Um homem, passageiro de um Volkswagen Gol, MSFS, de 50 anos, morreu depois de capotar o veículo, no quilômetro 17 da rodovia LMG-740, próximo a Lagoa Grande, no noroeste do estado. Outros dois ocupantes do veículo, o motorista JBO, de 45 anos, e o passageiro AJS, de 35 anos, ficaram feridos e foram levados para o Pronto Socorro de Lagoa Grande e de lá, para Patos de Minas.



Segundo o Boletim de Ocorrência (BO) da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), tanto o motorista como o passageiro sobreviventes tinham sinais de embriaguez. O motorista foi testado com etilômetro, que registrou 1,10 mg/l de álcool expelido no ar alveolar.

Diante da comprovação, foi dada voz de prisão ao motorista, que, depois de medicado - sob escolta até o término do atendimento médico -, foi encaminhado para a Delegacia de Plantão da cidade.

O veículo, segundo a documentação, está em situação legal e foi liberado para um parente do motorista. Essa pessoa ficou responsável por buscar o veículo. Foi realizado trabalho de perícia no local. O corpo foi removido pela funerária de Lagoa Grande.