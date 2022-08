Empresário que provocou grave acidente em BH está preso

O acidente só não foi pior porque poucas pessoas estavam na rua (foto: Reprodução/Vídeo)

O empresário Rodrigo Werneck Gutierrez, de 40 anos, que causou um acidente na noite de sexta-feira (29/7), quando atropelou uma motocicleta e bateu em outros três veículos, na Rua Iraí, Bairro Vila Paris, em Belo Horizonte, está preso na Delegacia de Plantão do Detran.

Segundo testemunhas, o empresário dirigia seu Audi, de cor cinza, placa OWN 8018, em alta velocidade, quando atropelou o motociclista F.H.C. de 35 anos, em seguida bateu em um Fiorino branco, placa HMR 8210, atingindo logo em seguida outros dois veículos que estavam estacionados e foi parar em cima do passeio.

Ainda de acordo com testemunhas, ao sair do veículo, o empresário cambaleava, demostrando estado de embriaguez. Apesar disso, Rodrigo Werneck ligou para seu advogado, que seguiu para o local.

Com a chegada do advogado, o empresário foi aconselhado a não fazer qualquer pronunciamento até chegar na delegacia. No entanto, testemunhas relataram à PM que o homem tinha a fala enrolada, além de cambalear e "estaria exalando álcool".

Os policiais tentaram fazer com que Rodrigo fizesse o teste do bafômetro, ele recusou e recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para o Plantão do Detran.

Um médico que passava pelo local parou seu carro e socorreu o motociclista, que teve um trauma na coluna cervical. Este solicitou o Samu, e a vítima foi levada para o Hospital da Unimed, onde segue internado. O motorista do Fiorino sofreu ferimentos no rosto.

Na delegacia, o empresário foi indiciado por dirigir embriagado e crime de lesão corporal culposa. A perícia compareceu ao local.