Duas pessoas morrem após acidente grave em rodovia do Norte de Minas

Ao menos duas pessoas morreram no início da tarde desta quinta-feira (16/6) após um acidente grave na rodovia MGC-135, em Engenheiro Navarro, no Norte de Minas. Uma batida frontal entre uma caminhonete e um Toyota Corolla deixou mais cinco vítimas.





Militares de Montes Claros foram acionados por volta de 12h45 para fazer o trabalho de socorro.

De acordo com os bombeiros, um homem em estado mais grave seguiu de helicóptero até a Santa Casa de Montes Claros, onde está intubado.Outras três vítimas foram socorridas por ambulâncias e levadas para um hospital de Bocaiúva para atendimento médico. O Samu ainda atendeu uma pessoa no local do acidente, enquanto a sétima envolvida não teve ferimentos.