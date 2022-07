Incêndio na Serra do Cipó: brigadas voluntárias combatem focos

Brigadista voluntário combate às chamas na Serra do Cipó em outubro de 2020, ano em que os incêndios também começaram cedo, antes do período previsto (foto: Leandro Couri/EM)

Brigadas voluntárias combateram focos de incêndio na Serra do Cipó nessa sexta-feira (1/7), entre o Alto Palácios e a Serra dos Alves. "Nem chegamos no auge da seca, porém nossa Serra esta queimando de todos os lados, assustador", informou a Brigada Voluntária da Serra do Cipó.

Além deles, também participaram do combate a Brigada voluntária da Lapinha da Serra, Brigada do ParnaCipó, Brigada do Parque da Serra do Intendente e Brigada de Conceição do Mato Dentro.

"Agradecemos a todos os voluntarios que não medem esforços para tentar salvar o que dá e a todos que de forma ou outra ajudam e fortalecem a nossa brigada", disse a entidade em mensagem enviada à reportagem do Estado de Minas.

Desde a tarde de segunda-feira (27/6), os focos de incêndio foram registrados na Serra do Cipó e do Espinhaço. De acordo com informações das brigadas voluntárias, mais de 300 focos de incêndio estavam ativos.