A fumaça pode ser vista a longas distâncias (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Um incêndio atingiu o Parque Estadual Serra Verde, nesta sexta-feira (24/6). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) esteve no local contendo as chamas. A fumaça pode ser vista a longas distâncias no vídeo abaixo.

A unidade de conservação possui espécies de biomas do Cerrado e da Mata Atlântica, com fauna e flora ameaçados de extinção.

O incêndio estava muito próximo da Cidade Administrativa (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Helicópteros da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) estão auxiliando no combate às chamas. O incêndio se aproxima da Cidade Administrativa de Minas Gerais (CAMG).

