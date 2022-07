Polícia prende empresário que torturou e matou homem com choques elétricos

A Polícia Civil de Araxá, no Alto Paranaíba, prendeu nesta sexta-feira (1°/7), o empresário Silvio Fernandes Machado, de 50 anos, suspeito de torturar dois homens com choques elétricos, e provocar a morte de um, na última segunda-feira (27/6). O crime foi cometido após o investigado desconfiar que as vítimas haviam furtado um carregador de bateria da empresa dele, atuante no ramo da construção civil.