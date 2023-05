MG: mãe é flagrada ajudando filho a agredir outro aluno em saída de escola

Conforme apurado pela, no registro da Polícia Militar consta que a mulher é namorada do pai do garoto agredido, sendo que ela e o filho “estariam provocando a vítima de forma frequente”.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o adolescente teria levado um soco no rosto, caído no chão e batido com a cabeça. Nesse sentido, a mãe segurou o estudante para que o filho pudesse bater nele. Não há informações sobre o que teria motivado as agressões.