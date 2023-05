Suspeita de matar o filho de 1 ano em Goiás é presa na Grande BH

Crime aconteceu na cidade de Jataí, em Goiás (foto: Leandro Couri / EM / D.A Press)

Procurada pela morte do filho de 1 ano, em maio de 2022, na cidade de Jataí, em Goiás, uma mulher de 28 anos foi presa na noite dessa terça-feira (16/5), na casa em que estava morando no bairro Chácara Santo Antônio, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). A detenção aconteceu após policiais militares receberem informações do paradeiro da suspeita.