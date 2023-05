Mãe realiza sonho de cursar Psicologia ao lado da filha

432

Mãe, filha e futuras psicólogas (foto: Creative/Commons/Divulgação)

Fabiana Miranda da Silva, de 38 anos, sonha em ser psicóloga, mesmo antes de se tornar mãe, quando tinha 19 anos.





Há aproximadamente dois anos, ela conseguiu seguir com o projeto de vida e a conquista foi ainda mais especial, já que ela divide o sonho e o curso com a filha, Yasmin Sarah Miranda da Silva, na Universidade de Uberaba (Uniube).





"Na época em que concluí o Ensino Médio, as possibilidades eram outras, não tinha como estudar e eu casei muito cedo, com 17 anos. Escolhi ser mãe em tempo integral e quis acompanhar o crescimento dos meus filhos", disse a futura psicóloga que também é mãe de um jovem, de 17 anos. Ele iniciou esse ano a graduação de Ciências Contábeis, também na Uniube.





Fabiana contou que quando a filha também decidiu que queria ser psicóloga ficou com receio. "Tinha muito medo de ela querer fazer o curso porque eu queria fazer, de ela querer realizar um sonho que é meu. E ela ainda falava assim: mãe, vou estudar e pagar pra você fazer".





Foi quando a filha já estava na metade do curso de Psicologia que Fabiana conseguiu ingressar na mesma graduação.





"Minha mãe é mais estudiosa e dedicada do que eu. Antes de ela entrar, eu já levava alguns assuntos do curso pra casa para ela participar de alguma forma. No começo, eu mostrava meus trabalhos para ela me ajudar, mesmo antes de ela estar aqui na Universidade. Ela já era meu apoio antes e agora eu retribuo, sendo o apoio dela", contou Yasmin.

Mensagem de otimismo





Para as mães que têm o sonho de ingressar em uma universidade, Fabiana fez questão de deixar uma mensagem:



"Eu costumo dizer que o sonho nunca morre, mas ele tem que ser alimentado todos os dias. Nunca é tarde para começar. Hoje em dia é muito bom você estar com pessoas com idades e realidades diferentes. A gente tem sempre a aprender. Se tem uma coisa que é nossa e vai morrer com a gente é o conhecimento que a gente adquire e ninguém tira isso da gente. Acho que acreditar é importante, porque eu passei várias vezes na porta da Uniube e falava: um dia eu vou estar lá dentro. E hoje eu estou aqui com meus filhos. No momento certo todas as coisas acontecem".