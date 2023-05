Funkeiro afirma ser filho de policial que tentou pagar prostituta com queijo

432

Funkeiro repercutiu choque também no Instagram (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Na segunda-feira (15/5), um fato inusitado chocou os moradores de Belo Horizonte. Um policial foi detido ao tentar pagar pelos serviços de uma garota de programa utilizando um método pouco convencional : ele ofereceu um queijo e um celular como pagamento. A notícia se espalhou rapidamente pelas redes sociais, atraindo a atenção do público.









Do nada fiquei sabendo q meu pai q eu n vejo a anos foi preso tentando pagar prostituta com queijo%uD83E%uDD26%uD83C%uDFFB%uD83E%uDD26%uD83C%uDFFB tem q rir de uns trem desse msm q loucura %u2014 GORDÃO DO PC (@GORDAODOPC) May 17, 2023





Em resposta dada a um seguidor no Twitter, o funkeiro afirma que ficou sabendo da notícia através da mãe, que viu em portais de notícia. Nas interações, diversos seguidores demonstraram surpresa e uma seguidora até afirmou “Não é de rir não, mas seu pai é fogo.”





Nos stories no Instagram, Gordão do PC repercutiu mais uma vez a surpresa com a descoberta e ainda afirmou que: “Minha infância eu já passei loucura demais com meu pai, isso é uma das coisa suave que ele já fez”.

Em contato com a reportagem, o funkeiro conta que já tinha visto a notícia sobre o policial preso, e tinha até achado graça. "Eu já tinha visto isso aí rodando, tá ligado? Já tinha visto uns amigos meus postando, zoando isso ai e tal. Até eu tinha rido e pensado: no que loucura, como que o mano faz isso?". O artista ainda dá mais detalhes sobre como descobriu e afirma que o pai tem histórico de problemas psquiatricos. "Hoje eu acordei e minha mãe tinha chegado aqui em casa, a gente não mora com meu pai mais tem uns anos. Meu pai sempre teve transtorno bipolar, bebia, tomava remédio, misturava tudo, ficava doidão, por isso que ele faz essas loucura ai. Ai acordei e minha mãe me falou que meu pai foi preso. Ele não está na polícia tem mais de 10 anos eu acho. Ele já é aposentado, já foi afastado um tempo atrás por conta desses problemas de cabeça que ele teve". Por fim, Gordão do PC diz ter ficado surpreso, mas não duvidou quando recebeu a notícia. "O negócio do queijo eu fiquei de cara, mas na hora eu acreditei porque vindo do meu pai eu já não dúvido mais nada. Eu resolvi postar pra mostrar pros outros o que eu passo.", conclui. A assessoria do funkeiro reforçou que o artista não tem mais nenhum tipo de vínculo com o pai dele.

O funkeiro Gordão do PC ficou famoso em 2021 com a música “Mega do Galo”, parceiria com o DJ Gui Marques e que acumula quase 3 milhões de visualizações. O cantor também tem outros hits como “Vou morar no cabaré” e “Vagabundo nato” somando quase 27 milhões de visualizações no YoTube e 1 milhão e meio de ouvintes mensais nas plataformas de música.