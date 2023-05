Foragido desde 2020 por homicídio em Minas é preso na Espanha

432

Agora, procedimentos para que homem seja extraditado e cumpra a pena integral no Brasil será feito (foto: Pixabay / Reprodução) Um homem que estava sendo procurado desde fevereiro de 2020 pela morte de duas mulheres em Ipatinga, na região do Vale do Aço, foi preso no último sábado (13/5) na Espanha. Em agosto do ano passado, ele foi condenado a 30 anos e quatro meses de prisão pelo homicídio. Outro envolvido, também já condenado, ainda está foragido.

Conforme a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais, o homem, juntamente com outras três pessoas, mataram as mulheres após desconfiarem que elas estavam passando informações, do esquema de tráfico de drogas que tinham, para outros grupos criminosos. Segundo apurado, elas eram companheiras de dois dos homens, incluindo o que foi preso no país europeu.









A decisão também manteve a prisão preventiva dos réus. Os dois, contudo, naquela data, já eram considerados foragidos. Agora, com a prisão preventiva decretada pela Justiça, o MPMG iniciou os procedimentos para que o homem seja extraditado e cumpra a pena integral, no Brasil.