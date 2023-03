Adolescentes são apreendidos suspeitos de roubar e agredir jovens

Polícia Militar fez rastreamento na região e localizou os dois adolescentes com os bonés e a camiseta roubada (foto: Reprodução)

Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, foram apreendidos na tarde dessa quinta-feira (16/3) suspeitos de roubo e agressão contra outros dois jovens, de 13 e 16 anos, na Avenida Pedro I, altura do Bairro Itapoã, na Pampulha.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelas duas vítimas. Em conversa com os militares, eles disseram que marcaram um encontro com os suspeitos para fazerem uma troca de bonés.

Quando eles se encontraram, o adolescente de 16 anos levou um soco no rosto. Os suspeitos ainda jogaram as vítimas no chão, roubaram os bonés e a camiseta de um deles, e fugiram logo depois.

Durante rastreamento na região, os dois jovens foram localizados com os bonés e a camisa roubados das vítimas, que foram recuperados pela PM.

As vítimas recusaram atendimento médico. As mães dos adolescentes acompanharam a ocorrência.