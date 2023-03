Polícia localiza adolescente suspeito de planejar massacre em escola em MG

Secretário de Defesa Social da Prefeitura de Montes Claros, Anderson de Vasconcelos Chaves, visitou a escola antes da ameaça de atentado vir à tona (foto: Secretário de Defesa Social Anderson Chaves/Facebook/Reprodução) Um adolescente de 13 anos foi identificado como o suspeito de planejar um massacre na Escola Municipal Celestino Pereira Salgado, em Montes Claros, no Norte de Minas, informou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em comunicado emitido no fim da tarde desta quinta-feira (16/3).

“Assim que foi identificado, o adolescente foi convidado a comparecer até a unidade policial e, na presença dos pais, assumiu ter criado o perfil e realizado as postagens. Ele informou que desconhecia a gravidade dos seus atos, e tudo não passaria de uma brincadeira. O adolescente confessou que fez tudo sozinho, sem a participação de outras pessoas”, diz a PCMG.



Mineiro de 14 anos, prodígio em vestibulares, inicia estágio em direito Questionados pelos policiais, os pais do aluno informaram que não tinham conhecimento das ações do filho. Ainda conforme a Polícia Civil, o perfil criado pelo aluno foi retirado do ar.

Antes diligências da PCMG e do atentado vir à tona, o secretário de Defesa Social da Prefeitura de Montes Claros, Anderson de Vasconcelos Chaves, publicou nas redes sociais, na terça-feira (14/3), uma visita que ele fez à escola.

“Com o objetivo de proporcionar segurança e tranquilidade aos pais, alunos e servidores municipais, visitamos nesta segunda-feira, a Escola Municipal Celestino Pereira Salgado com a equipe da Guarda Municipal”, escreveu.



Até o fechamento desta reportagem, o Estado Minas não havia conseguido contado com a prefeitura. O Executivo também foi acionado via e-mail. Caso ocorra uma reposta, esta publicação será atualizada.