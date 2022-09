Colégio Batista encontra bilhete com ameaça de massacre e aciona PM

PM dá palestra aos alunos da instituição: massacre estaria marcado para 29 de setembro (foto: Colégio Batista/Reprodução) A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) esteve, na manhã desta quinta-feira (15/9), no Colégio Batista, na região Leste de Belo Horizonte, para dar uma palestra de conscientização aos alunos da unidade, conforme a instituição de ensino. O motivo da visita está ligado ao bilhete encontrado nessa segunda-feira (12/9), na porta de um banheiro nas instalações da escola, com uma ameaça de massacre.





Além disso, segundo a escola, eles contam com um sistema de segurança interno que “mantém o controle de acessos, monitoramento do uso dos espaços, movimentação e comportamentos, além da formação de um comitê específico para manejar ações estratégicas de identificação e apuração do fato”.





“O Colégio Batista Mineiro, com sua equipe de educadores, jurídica e de segurança, mantém-se atenta e zelosa quanto às medidas de segurança com atuação em toda comunidade escolar. Além disso, reiteramos o nosso compromisso em sempre manter um diálogo transparente e ético com as famílias e com a sociedade”, disse a unidade de ensino em nota.