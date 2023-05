'Vou matar vocês tudo': homem tenta agredir PM com porrete e é detido

Porrete usado para na ameaça à PM (foto: Divulgação/PMMG)

Um homem foi preso em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, depois de tentar agredir policiais militares com um porrete, nesta segunda-feira (29/5). Ele se irritou com a presença de uma equipe policial, que verificava um possível caso de agressão contra mulher.