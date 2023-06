Polícia Civil recupera R$ 12 mil levados de idosa em Venda Nova

Dinheiro roubado foi ressarcido à vítima, uma idosa de 74 anos (foto: PCMG)

O furto de R$ 12 mil de uma idosa, de 74 anos, na casa dela, consequência de um golpe, que tinha como pretexto o “Vale-gás”, programa do Governo Federal, foi esclarecido pela Polícia Civil, que prendeu uma das autoras, nessa terça-feira (20/6), que estava com o dinheiro, restituído à vítima. A mulher suspeita do crime, de 34 anos, foi identificada e será indiciada por furto mediante fraude.

O caso é investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil, em Venda Nova. Segundo relato dos policiais, duas mulheres se passaram por agentes do governo e supostamente fariam um cadastro social que daria direito ao vale-gás. Dessa maneira conseguiram entrar na residência.

As duas golpistas ficaram na sala da casa, conversando com a vítima. Em dado momento, uma das mulheres pediu para ir ao banheiro. Nesse momento, entrou no quarto da vítima, encontrando o dinheiro depois de revirar o guarda-roupa.

Em seguida, retornou à sala e continuou a conversa do golpe. Despediram-se e fugiram com o dinheiro. A vítima, ao retornar ao quarto, encontrou tudo revirado e chamou a Polícia Militar. Ela contou aos militares, que o dinheiro é fruto de economia feita por ela e o marido, para reformar a casa em que vivem.

Imediatamente a Polícia Civil foi acionada e o Serviço de Inteligência informado, iniciando a investigação. A partir do veículo usado pelas golpistas, a polícia conseguiu chegar a essa mulher e, agora, procura por sua comparsa no golpe.