Biomédica em prisão domiciliar oferta procedimentos estéticos na internet

A biomédica Lorena Marcondes, investigada pela morte de uma paciente em maio deste ano, continua ofertando procedimentos por meio das redes sociais, embora esteja em prisão domiciliar, no município de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. Além disso, a clínica que ela atuava está interditada pela Vigilância Sanitária (Visa) da cidade.

A interdição do espaço se deu por infrações sanitárias cometidas pela profissional, que, segundo a Prefeitura de Divinópolis, são "a realização de procedimentos invasivos não declarados para Visa; área física aprovada pela Visa comporta somente procedimentos minimamente invasivos, conforme parecer técnico de aprovação nº 54/2021; não apresentou prontuário da paciente, submetida ao procedimento no dia 8/5, que foi removida pelo Samu".

Mulher tenta entrar em presídio de MG com 120 gramas de maconha na vagina

Em 23 de maio, ela foi desligada do sistema penitenciário, por meio de um alvará de soltura concedido pela Justiça. Na ocasião, os desembargadores da 6ª Câmara Criminal do TJMG concederam parcialmente o pedido da defesa da biomédica, substituindo a prisão preventiva pela prisão domiciliar, e, desde então, o Tribunal de Justiça manteve o parecer.

Stories do destaque "Laser", o qual a biomédica defende o procedimento (foto: Reprodução/ Instagram )

Apesar disso, no início do mês de junho, ela gravou diversos vídeos para as redes e, entre procedimentos feitos em outros pacientes e mensagens de apoio à situação que enfrenta, também compartilhou telefones de marcação para consultas em Divinópolis e Belo Horizonte, além da divulgação de um procedimento de lipoaspiração a laser, semelhante ao que Íris foi submetida.