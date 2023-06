Casal aplica golpes e deixa prejuízo de quase R$ 50 mil em comércio

Carro apreendido com casal suspeito (foto: Divulgação/Polícia Civil)

Um casal de Uberlândia foi preso nesta quarta-feira (16/6) por aplicar golpes e deixar um prejuízo de quase R$ 50 mil no comércio no Triângulo Mineiro e no Sul de Goiás. Segundo a Polícia Civil, um homem e uma mulher não pagavam aquilo que adquiriam e ainda usavam dados de outras pessoas para tentar encobrir rastros.