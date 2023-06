Mulheres denunciam golpe de homem que vendia falso buffet na Grande BH

Homem disse que tinha uma loja no edifício Mariana, no Centro de Belo Horizonte, mas não foi encontrado no local

A reportagem ouviu duas das vítimas, mas há um grupo com quase 15 pessoas que diz ter sido vítima do mesmo golpe. Os relatos são sempre os mesmos: o pagamento era efetuado e o suspeito não entregava o pedido combinado.

Uma das vítimas é a empresária Lamounier dos Santos, de 29 anos. Ela programou uma festa na casa de um familiar, no bairro Saudade, na região Leste de BH, no último sábado (17). Com parte do pagamento feito desde maio, ela estava empolgada, mas as coisas não aconteceram como o combinado.“Primeiro, ele foi ao local da festa e deixou alguns refrigerantes e outras coisas. Terminei de fazer o pagamento, igual a gente tinha combinado, e ele falou que precisava buscar uma fritadeira em casa e que voltaria. Acontece que ele não voltou. Tentamos contato a noite toda, ele sempre dando uma desculpa diferente”, explicou.