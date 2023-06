Influenciador que teve joias roubadas alega omissão da Polícia Civil

432

Ben Mendes tem mais de 1 milhão de seguidores em seu canal do Youtube (foto: Reprodução/Redes Sociais) O influenciador digital Ben Mendes relatou problemas com a Polícia Civil após realizar uma denúncia em uma delegacia de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O youtuber, conhecido pelo programa “Ronda do Consumidor” na plataforma de vídeos, disse ter sido desrespeitado por policiais após denunciar um roubo dentro de sua residência.

https://www.youtube.com/watch?v=VUyrsA5ZZUU&t=616s Em vídeo postado na sua conta do Youtube, Ben explicou o ocorrido. Ele teve mais de R$ 16 mil em joias roubados de sua casa por uma pessoa próxima. Ao descobrir o que havia acontecido, foi atrás de informações e identificou o suspeito. "Descobri tudo, tive a confissão do sujeito. Achei o contrato de compra e venda que ele assinou com a loja, vendendo as joias de R$ 16 mil por R$ 1,8 mil. Fui na DP de Betim, entreguei tudo e tive que ouvir os policiais falando para eu ir na loja e tentar pegar meus bens de volta", desabafou Mendes no vídeo.









Leia: PF faz operação contra diplomas falsos de médicos em Minas As joias foram vendidas na loja Mapa do Ouro, que fica no Shopping 5ª Avenida, na Savassi, em Belo Horizonte. A reportagem tentou entrar em contato com o estabelecimento, mas as chamadas não foram atendidas.





Insatisfeito com o ocorrido, Ben diz que foi até a Corregedoria da Polícia Civil denunciar o caso e, agora, teme por alguma retaliação contra ele ou sua família. "Estou correndo risco real de vida. Não sei qual será a repercussão daqui pra frente, acho que tem gente grande envolvida. Já entendi que se está tendo esse corpo mole é porque tem algo muito grande por trás dessa loja que recebe itens furtados", disse.





Em nota, a Polícia Civil disse que instaurou um inquérito e já ouviu testemunhas e o suspeito do crime. O caso segue sendo investigado.