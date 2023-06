Presos suspeitos de executar empresário no Vale do Rio Doce

432

Carro da vítima foi encontrado na zona rural de Conselheiro Pena (foto: Redes sociais)

Presos nesta terça-feira (20/6), pela Polícia Civil, no bairro Altinópolis, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, dois homens, de 23 e 27 anos, suspeitos de coautoria no assassinato do empresário Mário César Pereira, de 60 anos, morto com 19 facadas, em 11 de setembro do ano passado, em Conselheiro Pena, na mesma região.

Os policiais tiveram apoio de um helicóptero para fazer as prisões. Quando o aparelho se aproximou da casa, um dos suspeitos arremessou um pacote no imóvel vizinho.

Foram feitas buscas, e, no embrulho encontrado, continha tabletes de maconha. Por isso, além da prisão pela coautoria no homicídio, o homem foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O celular também foi apreendido. Com o segundo suspeito foram apreendidos um automóvel e um celular.

Segundo a delegada Adeliana Xavier, os investigados foram conduzidos à delegacia e exerceram o direito constitucional de permanecer em silêncio. “Não houve confissão. Nós vamos investigar, agora, se houve algum pagamento em dinheiro pela execução do crime.”

Ela contou que a identificação e localização dos suspeitos aconteceu graças ao serviço de inteligência da Polícia Civil.

O crime

No dia do crime, por volta das 5h, o carro da vítima foi visto por testemunhas que passavam pela estrada que dá acesso ao Pico do Ibituruna, com a porta aberta, sendo que, cerca de duas horas depois, o veículo permanecia estacionado, da mesma maneira.

As testemunhas foram até o local e encontraram a vítima ensanguentada e com corte profundo no pescoço. Mário César Pereira chegou a ser socorrido e levado a um hospital, mas acabou morrendo.

Segundo o laudo do médico-legista, havia também lesões nas mãos da vítima, que indicam reação de defesa, bem como 19 perfurações pelo corpo.

Em 8 de fevereiro deste ano, uma mulher, de 28 anos, com quem a vítima mantinha relacionamento amoroso há cerca de três anos, foi presa pela Polícia Civil, suspeita de ser a mentora intelectual do crime.

A motivação, segundo a delegada, seria a intenção da vítima em romper o relacionamento. O homem já havia sido alvo de tentativa de homicídio pela mulher, que o esfaqueou.