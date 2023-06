Polícia não tem pistas de autoria de morte de taxista

432

Morte de taxista intriga Polícia Civil de Santo Antônio do Monte (foto: Redes sociais)

As policias Civil e Militar de Santo Antônio do Monte, no Centro-Oeste de Minas Gerais, ainda não têm pistas do autor ou autores do assassinato de um motorista de táxi, de 61 anos, cujo corpo foi encontrado na segunda-feira (19/6), na zona rural daquela cidade.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO) da Polícia Militar, os documentos pessoais da vítima foram encontrados junto ao corpo, às margens de uma estrada vicinal. Já o veículo foi levado do local e foi encontrado, abandonado, no Bairro Maria Angélica.

O motorista de táxi, segundo os peritos que estiveram no local, tinha ferimentos na cabeça e ombros. O corpo estava enrolado com uma corda e foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

A prioridade dos policiais civis, agora, é descobrir a motivação para o crime, o que é considerado um passo importante para se descobrir a autoria.

O celular da vítima também desapareceu. A principal suspeita é de latrocínio. A polícia considera fundamental a colaboração da população e pede que qualquer informação relevante pode ser repassada através do Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.