Aluno insatisfeito com reclamação de escola é levado para delegacia

432

Confusão assustou quem frequentava a escola nesta manhã (foto: Google Maps/Reprodução) Um adolescente causou uma confusão e assustou pais, alunos e funcionários da Escola Estadual Professora Maria Fontes, no Distrito Santa Luzia, em Caratinga, no Vale do Rio Doce, na manhã desta terça-feira (20).





Segundo informações da Polícia Militar, o rapaz, insatisfeito com uma cobrança da direção da escola que resultou na convocação de seus pais ao colégio, chegou ao local nesta manhã e começou a chutar o portão de entrada, que estava trancado.





Com medo, os funcionários da instituição acionaram a PM. Ao chegarem no local, os alunos já haviam fugido.

Eles foram encontrados logo após a discussão. Além do jovem que chutou o portão do colégio, outros dois estudantes, que ajudaram o rapaz tocando o interfone de acesso, foram encaminhados para a Delegacia de Plantão.





Apesar do susto, as aulas no colégio não foram suspensas. Uma guarnição militar ficou na porta do colégio para garantir a segurança de pais, funcionários e alunos.