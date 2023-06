Carro tem pane e pega fogo no meio de avenida na região Oeste de BH

432

Carro pegou fogo na avenida Barão Homem de Melo e deixou o trânsito complicado no local. (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um carro pegou fogo na altura do número 2.500 da avenida Barão Homem de Melo, no bairro Estoril, região Oeste de Belo Horizonte, no início da tarde desta terça-feira (20/5).

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, as chamas no Fiat Uno começaram após uma pane elétrica. Os militares foram acionados para o local e fizeram o combate às chamas.

O incidente deixou o trânsito lento para quem sobe a avenida, no sentido Belvedere.

14h32 Trânsito apresenta lentidão na Av. Barão Homem de Melo entre as ruas Onze de Agosto e Manila, Bairro Estoril, sentido centro/bairro. %u2014 OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) June 20, 2023

O local foi isolado para o término dos trabalhos dos militares.