Após briga na justiça, Festival Sensacional continua na Pampulha

O Festival Sensacional vai acontecer no Parque Ecológico da Pampulha (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Na manhã desta terça-feira (20/6), a Justiça negou o pedido de cancelamento do Festival Sensacional, programado para este fim de semana (24/6), no Parque Ecológico da Pampulha. O Ministério Público havia solicitado o cancelamento do evento.

O MPMG afirma que o evento vai causar danos à comunidade local, desde a fauna e biodiversidade presente, até as casas de repouso de idosos da região, que são incomodadas com o som e com o excesso de movimento nas datas. Moradores da região reclamaram da falta de segurança devido ao fluxo de pessoas.

Contudo, a justiça autorizou a realização do Festival, desde que se cumpram as medidas necessárias para minimizar os impactos do evento. As atrações devem teminar até 22h e o público deve se retirar do local até as 23h.

Medidas para diminuir a poluição sonora também devem ser realizadas pela organização do evento. A justiça ressaltou ainda, que, do ponto de vista legal, o evento acontecerá regularmente.