432

Bombeiros trabalham para debelar chamas de carreta; acidente interdita rodovia (foto: PRF/ divulgação )

Um grave acidente envolvendo uma carreta cegonheira e cinco veículos interdita a BR-116, entre Governador Valadares e Teófilo Otoni, na manhã desta quarta-feira (05/07).Duas pessoas morreram.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, as causas do acidente ainda são desconhecidas. Depois do choque, a carreta pegou fogo e dois veículos de passeio saíram da estrada, indo parar em um barranco.

Os militares trabalham para apagar as chamas e não existe previsão para a liberação do trecho.