Carreta bitrem carregada de eucalipto pega fogo na BR-367

432

Carreta bi-trem carregada de eucalipto foi totalmente destruída pelas chamas na BR-367 (foto: CBMMG/Divulgação)

Uma carreta bitrem carregada de eucalipto foi destruída pelas chamas na BR-367, entre as cidades de Almenara e Jacinto, na Região do Jequitinhonha mineiro. O incêndio aconteceu na última quarta-feira (11/10).

Segundo o relato do motorista, de 39 anos aos bombeiros do Pelotão de Almenara, as chamas começaram no semirreboque devido a um incêndio florestal às margens da rodovia, quando uma fagulha teria atingido a carga e desencadeou todo o incêndio.

O motorista disse que tentou controlar o fogo em seu estágio inicial com 5 extintores veiculares, mas não teve êxito, pois os focos se alastraram rapidamente.

Foi então que desacoplou rapidamente o cavalo mecânico (cabine) e acionou os Bombeiros. Foi preciso usar um caminhão-pipa, que reabasteceu a bomba tanque da viatura de combate à incêndio.





Incêndio destruiu totalmente a carga que ia para empresa de celulose na Bahia (foto: CBMMG/Divulgação)

O veículo seguia de Berizal, Minas Gerais com destino a uma empresa de celulose em Eunápolis, na Bahia. Não se sabe a tonelagem da carga de eucalipto.

Foi necessário a ajuda de um caminhão pipa em combate as chamas (foto: CBMMG/Divulgação)

A Polícia Militar e a Defesa Civil de Almenara ajudaram no controle do tráfego e articulação do caminhão-pipa de Jacinto. O trânsito foi restabelecido em princípio em uma pista, com o sistema pare e siga, até a finalização do resfriamento da carga.

A empresa responsável pela carga realizou a remoção do veículo e limpeza da via.