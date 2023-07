Acidente com motorista embriagado deixa bebê de três meses ferido

432

Criança de três meses ferida em acidente foi encaminhada para a UPA São Benedito (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



Um acidente envolvendo três veículos deixou um bebê de três meses ferido na madrugada deste sábado (8/7), na Avenida Brasília, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





De acordo com o Boletim de Ocorrência, o responsável pelo acidente é um homem de 60 anos que informou estar voltando do trabalho e decidiu parar em um bar para tomar uma cerveja. Após sair do local, tentou avançar um sinal vermelho e bateu em um carro parado.









O motorista do Cruze foi preso em flagrante e submetido ao teste de bafômetro, que comprovou a ingestão de bebida alcoólica. Em seguida, o homem foi encaminhado para uma unidade policial.