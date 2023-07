Homem atira cinco vezes contra sobrinha depois de briga na Grande BH

432

Homem foi preso em flagrante enquanto tentava fugir do local do crime (foto: Google Street View / Reprodução) Uma discussão entre o tio e uma sobrinha terminou com a mulher,de 23 anos, sendo baleada, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada deste sábado (8/7). O crime aconteceu no Bairro Rosa Neves, a vítima foi socorrida pela Polícia Militar e segue internada no Hospital São Judas Tadeu.

O homem, de 43 anos, foi interceptado pela polícia enquanto tentava fugir do local. Ele dirigia um Ford Ka, em alta velocidade, quando foi parado pelos militares. Durante busca no veículo foi encontrada uma arma de fogo calibre 32, com cinco balas usadas e uma intacta.









Em resposta aos tapas, o homem teria sacado a arma e atirado contra a parente. A jovem foi atingida duas vezes na cabeça, duas vezes no lado esquerdo do tórax, e uma vez na mão.





A motivação da briga e o que levou ao crime ainda não foi informado. O homem foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil.