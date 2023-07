Mineiro é preso nos EUA depois de fugir de condenação por tráfico de drogas

432

(foto: Freepik)

Condenado a nove anos de prisão por tráfico de drogas e associação ao tráfico, crimes cometidos em Ipatinga, no Vale do Aço, um mineiro que havia fugido para os Estados Unidos foi preso no país e agora será deportado para o Brasil, segundo informações do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).Com o mandado de prisão expedido contra ele, o homem teria fugido para os Estados Unidos em 2019, ainda de acoro com a apuração do MPMG. Agora, ficará detido em território norte-americano até que os trâmites para a deportação sejam finalizados.O Ministério Público de MG informou, nessa sexta-feira (7/7), que o criminoso foi encontrado e levado à prisão na Filadélfia, cidade do estado da Pensilvânia, em 27 de junho.