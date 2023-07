Temperatura sobe em BH na próxima semana, mas sábado ainda é frio e seco

432

O frio em Belo Horizonte, que bateu recordes do an onesta semana, começa a ceder e as temperaturas aumentam já neste sábado (8/7), com a semana prometendo termômetros perto dos 30°C, segundo previsão meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





Apesar da tendência de aumento das temperaturas em Minas, este sábado ainda é de frio e tempo seco, com a umidade relativa do ar chegando a até 25%, considerado um nível crítico. Conforme a Defesa Civil, na madrugada de hoje a menor temperatura foi de 11ºC na estação Pampulha, e os termômetros chegaram a 14ºC na região Oeste, com sensação térmica de 8ºC, por influência dos ventos.Ao longo do dia, os termômetros ficam entre 10ºC e 25ºC, ainda de acordo com o Inmet. A previsão é de céu com poucas nuvens e ventos de intensidade moderada pela manhã, tarde e noite.