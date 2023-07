Quarteirões fechados do entorno da Praça Sete são revitalizados

432

Em abril, foram finalizadas as reformas de bancos, pisos de concreto e mobiliários nos quatro quarteirões fechados da Avenida Afonso Pena (foto: PBH/Divulgação) Os quarteirões fechados da Praça Sete, no coração do Centro de Belo Horizonte, estão sendo revitalizados. Os espaços entre os trechos da Rua dos Carijós, entre o obelisco e Rua São Paulo (Krenak); Rua dos Carijós até a Espírito Santo (Pataxó); Rio de Janeiro até a Rua dos Tupinambás (Maxacali) e Rua Rio de Janeiro até a dos Tamoios (Xacriabá) e em todo o Hipercentro, estão recebendo obras de melhoria e manutenção.



Além disso, ainda conforme a administração municipal, também já foram feitos em diversas ruas do Hipercentro os serviços de remoção e reassentamento de 420m² de calçadas portuguesas, a reconstrução de 390 m² do piso intertravado e a limpeza de 2.782 bocas de lobo. A arborização da região também recebeu intervenções. Foram feitas, até o momento, 573 podas e 47 supressões.