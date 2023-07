Corpo de adolescente desaparecido é encontrado dentro de caixa de concreto

432

Policiais acionaram o Corpo de Bombeiros para fazer a retirada do corpo do adolescente e da ossada humana de dentro da tubulação de concreto (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O corpo de um adolescente, de 17 anos, foi encontrado nessa quarta-feira (5/7) dentro de uma caixa de tubulação de concreto no bairro Capelinha, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe do jovem fez registro de desaparecimento do filho na terça-feira (4/7). Na manhã de ontem, a namorada da vítima recebeu mensagens de texto de possíveis suspeitos informando que o jovem havia sido morto e o corpo deixado próximo à linha férrea.

A família do adolescente e a Polícia Militar foram até o endereço indicado e encontraram o corpo do jovem dentro de uma caixa de tubulação, Além do corpo, a PM ainda encontrou uma ossada com marca de tiro no crânio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou os dois corpos de dentro da tubulação de aproximadamente cinco metro de profundidade.

O adolescente foi encontrado sem camisa, com as mãos amarradas e com um corte profundo no pescoço. A família do jovem reconheceu o corpo ainda no local.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e o adolescente e a ossada ainda não identificada foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado.