Suspeito de matar taxista em Santo Antônio do Monte é preso

Homem foi preso e mulher é investigada por envolvimento em crime que roubou e matou taxista em Santo Antônio do Monte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Um homem, de 22 anos, foi preso nessa terça-feira (4/7) suspeito de roubar e matar um taxista, de 60 anos, em Santo Antônio do Monte, na Região Centro-Oeste de Minas. Além dele, uma mulher, de 25 anos, companheira do suspeito, é investigada por envolvimento no crime.

O corpo da vítima foi encontrado por policiais militares no dia 19 de junho em uma estrada vicinal próximo à zona urbana do município. A Polícia Civil foi acionada para iniciar as investigações e constatou que se tratava de um taxista desaparecido desde a noite anterior.

Durante os levantamentos, os investigadores localizaram o veículo utilizado pela vítima abandonado no bairro Maria Angélica de Castro.

A investigação traçou o percurso feito pelo taxista com a ajuda de imagens das câmeras de segurança. Foi possível constatar que a vítima abasteceu o carro em um posto de combustíveis e, em seguida, foi até uma rua conhecida por ser uma zona de alta criminalidade.

Minutos após, as câmeras de segurança registraram o carro seguindo em direção ao local onde o corpo foi encontrado. Pouco tempo depois, o veículo foi avistado retornando para a zona urbana.

Segundo informações do delegado Lucélio Silva, os suspeitos confessaram o crime e forneceram detalhes da execução.

“Em depoimento, os criminosos admitiram que a motivação do roubo se deu em razão de dificuldades financeiras. Eles selecionaram um taxista como alvo e entraram em contato com a vítima para solicitar uma corrida, utilizando o número de telefone que já possuíam. Durante o trajeto, um dos suspeitos usou uma corda para enforcar o taxista, deixando-o inconsciente. Os criminosos então utilizaram o veículo da vítima para transportar seu corpo e o abandonaram em uma estrada vicinal”, descreve.

Após os procedimentos de polícia judiciária, o suspeito preso foi encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça. O inquérito policial está em fase de conclusão e será remetido ao judiciário assim que finalizado.